МИДЕИ о молдаванах, застрявших на границах: Меры являются скорее исключением

Министерство иностранных дел и европейской интеграции сообщило о действиях, предпринимаемых в отношении сотен молдавских граждан, застрявших на границах стран из-за карантина.

Чиновники министерства предупреждают, что меры являются скорее исключением, транзит через страны, которые закрыли свои границы, практически невозможен, пишет agora.md

Сообщается, что до сих пор министерство, дипломатические и консульские представительства Республики Молдова обращались с официальными запросами к нескольким государствам, предоставляя необходимую помощь и облегчая передвижение граждан, заблокированных на границах. Таким образом, удалось помочь 83 гражданам на границе Австро-Венгрии, 192 гражданам в Украине и решить вопрос с 37 грузовиками в Словении.

Усилиями властей были возвращены в Молдову три человека из Китая, трое были эвакуированы с круизного лайнера в Японии, сотни граждан проехали транзитом через Румынию и т.д.

"Ситуация на границах варьируется от государства к государству, мы стараемся искать решения для каждого случая. Также МИДЕИ связывается с министерствами иностранных дел других государства для создания безопасных коридоров для перевозки товаров, особенно медикаментов", - говорится в заявлении МИДЕИ, отмечается, что звонки на горячую линию поступают регулярно. Скоро будет запущена еще одна.

Гражданам, находящимся в трудной ситуации и нуждающимся в консульской помощи за рубежом, настоятельно рекомендуется связаться с посольствами и консульствами Республики Молдова в соответствующей стране или позвонить на горячую линию в МИДЕИ по телефону +373 22 788722.

МИДЕИ призывает граждан, находящихся за границей, избегать поездок, особенно в районы, затронутые распространением инфекции COVID-19, и обращает внимание на тот факт, что многие государства применяют ограничительные меры, что проявляется в запрете въезда/выезда из/в определенные районы, а также закрытие некоторых пунктов пересечения границы или установление обязательного карантинного периода.

Сегодня сообщалось, что сотни граждан Молдовы заблокированы по пути домой на границах Польши, Австрии, Украины и Германии.