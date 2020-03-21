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Здоровье
Людей с симптомами ОРВИ в больницах будут принимать без полиса медицинского страхования
21.03.2020

Государственные медицинские учреждения будут оказывать помощь всем заболевшим с симптомами характерными для коронавируса, вне зависимости от того, есть ли у них медицинская страховка или нет. Вчера такое решение приняли на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Все расходы, в рамках распоряжения Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, по оказанию медицинской помощи пациентам с подозрением на Covid-19, покроют за счет средств фондов обязательного медицинского страхования.

В случае необходимости министерство сможет включить в список и привлечь частные медучреждения. Для этого Национальная медицинская страховая компания разработает предложения по корректировке нормативной базы и внесет изменения в договоры на оказание медицинской помощи (на оказание медицинских услуг).

17 марта парламент ввел чрезвычайное положение на 60 дней в связи с риском распространения нового типа коронавируса. В этот период будут работать только аптеки, продуктовые магазины и автозаправочные станции. Торговые центры и рынки будут закрыты, из-за потенциального большого скопления в них людей.


 
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