Эксперты объяснили резкое падение курса евро в Молдове

Евро пошел на спад. За день курс европейской валюты снизился на 40 банов. Если в четверг Нацбанк оценивал его в 19 леев 63 бана, в пятницу по 19,22. Однако, по словам экспертов, снижение курса вовсе не означает укрепление молдавского лея. Изменения связаны с колебанием на мировых рынках в связи ситуацией вокруг COVID-19.

"Это не связано с местным рынком. На нем курс лея регистрирует небольшое снижение по отношению к валюте. Что произошло на мировом рынке? На прошлой неделе многие инвесторы испугались коронавируса и начали выводить активы из развивающихся стран, то есть из России, Украины и из Молдовы", - говорит экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

Ионицэ не исключает, что в ближайшее время курс молдавского лея будет колебаться. Всё же, гражданам не следует опасаться подорожаний, поскольку у государства есть необходимые механизмы для поддержания лея на том же уровне:"В целом, считается, что из-за коронавируса в развивающихся странах будет наблюдаться снижение курса валюты на 30%. Но вероятней всего, в Молдове это не произойдёт, потому что в этом году у нас будут выборы. Думаю, власти повторят сценарий 2009 года, когда искусственно поддерживали молдавский лей по сравнению с другими валютами, чтобы не допустить роста цен".

В результате резкого снижения курса евро теряют в частности те, кто живет на полученные из-за границы деньги. А вот тем, кто покупает валюту, это на руку:

"У тех, кто приехал из Италии есть ещё евро и они меняют, что делать? Я в их числе. Конечно, 40 банов это весомо, такая разница. Особенно, в это время, будут проблемы".

"В нашей стране это нормально, то растёт, то падает, совем не удивилась. Знаете, кто от этого страдает? Простые граждане".

В то же время, курс доллара не сильно изменился. Согласно Нацбанку, он упал в цене на бан. Так же несущественно изменился и курс российского рубля.