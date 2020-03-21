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Здоровье
Первый симптом коронавируса: пациентка рассказала, как начинается болезнь
21.03.2020

В первые часы инфекции у нее появился сухой кашель. Жительница штата Огайо Эми Дрисколл, которая заразилась covid-19, рассказала, какой первый симптом коронавируса. По словам 48-летней женщины, в первые часы своей болезни у нее появился кашель.

Проблемы со здоровьем у нее начались, когда она была на работе. Американка почувствовала сильную боль в груди, которая сопровождалась лихорадкой и очень сильным сухим кашлем. В то же время у нее участилось сердцебиение. Попытавшись глубоко вдохнуть, она ощутила более резкую боль в груди.

- Мне казалось, будто грудь сжимают в тисках. Я никогда не чувствовала ничего подобного, - цитируют слова Дрисколл Fox News.

Спустя неделю после проявления симптомов, кашель и повышенная температура больше ее не волновали, однако в теле чувствовалась сильная слабость и появилась головная боль, одышка.

Примечательно, что Эми Дрисколл не потребовалась госпитализация - она осталась дома на самоизоляции. Также она признается, что до того момента, когда у нее выявили коронавирус, женщина даже не задумывалась, что может им заболеть.

ЮЛИЯ КЕКОВА


 
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