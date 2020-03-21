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Общество
Кто хотел снег: на Молдову движется резкое похолодание с сильным ветром и даже снегом
21.03.2020

Средняя суточная температура понизится на 5-10 градусов. Метеорологи объявили «желтый код» в связи с резким похолоданием на всей территории страны. Государственная гидрометеорологическая служба сообщает, что предупреждение будет действовать с 22 по 25 марта.

«В связи с вторжением в регион холодного арктического воздуха с 22 по 25 марта на всей территории страны пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега», — сказано в сообщении.

Начиная с 23 марта, по прогнозу синоптиков, усилится северо-восточный ветер, с порывами до 15-18 метров в секунду. Средняя суточная температура понизится на 5-10 градусов по Цельсию.

На дорогах ожидается гололедица.


 
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