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Серьезные разногласия между президентом Молдовы Игорем Додоном и премьер-министром Ионом Кику
21.03.2020

По нашим данным между президентом Молдовы Игорем Додоном и премьер-министром Ионом Кику есть серьёзные разногласия по политике преодоления экономического кризиса.

Свою политику в области реального сектора  и поддержки населения  президент уже анонсировал и она не кажется устойчивой, особенно, если ситуация будет развиваться по наихудшему сценарию. Но Игорю Додону идти осенью на президентские выборы и он жаждет получить хорошую картинку, в то время как премьер, по данным наших инсайдеров, говорит, что эта картинка, как прогнившая декорация, рухнет сразу после выборов, обернувшись большими неприятностями.

В президентской экономической модели всё завязано на то, что Молдове, как сирой и убогой, помогут со стороны. Сжалятся и помогут. Может и так, но это плохая модель и в этом мы готовы солидаризироваться с главой правительства, что есть экономический рост, а нужен устойчивый рост без всех этих кикимики.

@GK


 
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