Всем неверующим в COVID-19 в Молдове: «Только что «Скорая» и санитары в спецзащите забрали моего соседа»

Еще раз предупреждаем – не гуляйте просто так на улице, только по крайней необходимости, сидите в самоизоляции, потерпите немного [эксклюзив "КП"]

Из моего окружения появилась первая заболевшая, сейчас находящаяся в тяжёлом состоянии. Это пожилая врач с Рышкановской подстанции «Скорой помощи», которая все эти дни ездила на вызовы.

Обращаюсь ко всем беспечным гражданам, насмехающимся над ситуацией.

Помните, если Вам нас..ать на окружающих и себя, то есть ещё и Ваши самые близкие, которых Вы подвергаете опасности.

Хватит шататься по городу.

И очень жаль, что к вам , карантинным бродяжкам, власть не принимает никаких мер.

У меня всё.

ОТ РЕДАКЦИИ

В тот самый момент, когда мы хотели публиковать эту новость, наш корреспондент увидел, как во дворе его дома «Скорая» забирает соседа. Санитары были одеты в одежду спецзащиты (см. фото). И не говорите, что так сейчас ездят все «Скорые» - нет, не все, только на вызовы, где есть серьезные подозрения, что человек болен этой вирусной заразой. Будем надеяться, что это сезонный грипп, конечно...

ЕЛКА СОЛНЫШКИНА