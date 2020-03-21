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Общество
Молдавские ученики будут получать онлайн обучение
21.03.2020

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что более восьми тысяч учителей проинструктировали, как проводить онлайн-уроки с учениками.

Глава государства уточнил, что у учеников должны быть летние каникулы. «Я очень этого хочу. В моей семье двое учеников, которые остаются дома. Я знаю все проблемы, но до Радоницы дети не сядут за парты», — сказал Додон.

В то же время он объявил, что власти уже подготовили решения для восстановления учебной программы — дети будут проходить онлайн-уроки.

@VM


 
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