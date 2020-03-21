Сколько у нас аппаратов искусственной вентиляции легких и сколько у других

|
|
...
|
Главная
В период пандемии, связанной с распространением коронавируса, основным решением для поддержания тяжелобольных является использование аппаратов искусственной вентиляции легких.
Какова обеспеченность этой аппаратурой в некоторых странах Европы в сравнении с численностью населения? И сколько человек в этих государствах приходится на один аппарат искусственной вентиляции легких? Кто лидеры и кто аутсайдеры?
Кипр – 55 аппаратов, население , 1.17 млн. человек.
Лидеры выборки
В Германии один аппарат ИВЛ приходится на 3320 человек.
В России один аппарат ИВЛ приходится на 3595 человек.
В Молдове один аппарат ИВЛ приходится на 5200 человек.
Белоруссия один аппарат ИВЛ приходится на 4750 человек.
В Румынии один аппарат ИВЛ приходится на 6964 человек.
В Украине один аппарат ИВЛ приходится на 12 тысяч человек.
В Великобритании один аппарат ИВЛ приходится на 13280 человек.
Аутсайдеры выборки
В Латвии один аппарат ИВЛ приходится на 19200 человек.
На Кипре один аппарат ИВЛ приходится на 21273 человек.
@MV
Рекомендуем
Обсуждение новости
|