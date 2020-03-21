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Сколько у нас аппаратов искусственной вентиляции легких и сколько у других
21.03.2020

В период пандемии, связанной с распространением коронавируса, основным решением для поддержания тяжелобольных является использование аппаратов искусственной вентиляции легких.

Какова обеспеченность этой аппаратурой в некоторых странах  Европы  в сравнении с численностью населения? И сколько человек  в этих государствах приходится на один аппарат искусственной вентиляции легких? Кто лидеры и кто аутсайдеры?

Кипр – 55 аппаратов, население ,  1.17 млн. человек.
Латвия —  100 аппаратов, население  1.92 млн. человек.
Белоруссия более 2000 аппаратов, население 9.5 млн. человек.
Румыния — 2.816 аппаратов, население 19.5 млн. человек.
Украина — 3500 ИВЛ, население 42 млн. человек. (По областям, Одесская область  — около 130 аппаратов, население —  2.4 млн. Киев —  200 аппаратов, население  — 2.8 млн.)
Великобритания — 5000 аппаратов, население — 66.4 млн. человек.
Германия — 25  000 аппаратов, население —  82.9 млн. человек.
Россия — в целом -40 000, население 143. 78 млн. (Некоторые области. Новосибирская область —  570 аппаратов, население – 2.8 млн. Воронежская область – 348 аппаратов,  2.3 млн.) .
Молдова – 500 аппаратов, население 2.6 млн.

Лидеры выборки

В Германии один аппарат ИВЛ приходится  на 3320 человек.

В России один аппарат ИВЛ приходится на 3595 человек.

В Молдове один аппарат ИВЛ приходится на 5200 человек.

Белоруссия один аппарат ИВЛ приходится на 4750 человек.

В Румынии один аппарат ИВЛ приходится на  6964 человек.

В Украине один аппарат ИВЛ приходится на 12 тысяч человек.

В Великобритании один аппарат ИВЛ приходится на 13280 человек.

Аутсайдеры выборки

В Латвии один аппарат ИВЛ приходится на 19200 человек.

На Кипре  один аппарат ИВЛ приходится  на 21273 человек.

@MV


 
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