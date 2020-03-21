Сколько у нас аппаратов искусственной вентиляции легких и сколько у других

В период пандемии, связанной с распространением коронавируса, основным решением для поддержания тяжелобольных является использование аппаратов искусственной вентиляции легких.

Какова обеспеченность этой аппаратурой в некоторых странах Европы в сравнении с численностью населения? И сколько человек в этих государствах приходится на один аппарат искусственной вентиляции легких? Кто лидеры и кто аутсайдеры?

Кипр – 55 аппаратов, население , 1.17 млн. человек.

Латвия — 100 аппаратов, население 1.92 млн. человек.

Белоруссия более 2000 аппаратов, население 9.5 млн. человек.

Румыния — 2.816 аппаратов, население 19.5 млн. человек.

Украина — 3500 ИВЛ, население 42 млн. человек. (По областям, Одесская область — около 130 аппаратов, население — 2.4 млн. Киев — 200 аппаратов, население — 2.8 млн.)

Великобритания — 5000 аппаратов, население — 66.4 млн. человек.

Германия — 25 000 аппаратов, население — 82.9 млн. человек.

Россия — в целом -40 000, население 143. 78 млн. (Некоторые области. Новосибирская область — 570 аппаратов, население – 2.8 млн. Воронежская область – 348 аппаратов, 2.3 млн.) .

Молдова – 500 аппаратов, население 2.6 млн.

Лидеры выборки

В Германии один аппарат ИВЛ приходится на 3320 человек.

В России один аппарат ИВЛ приходится на 3595 человек.

В Молдове один аппарат ИВЛ приходится на 5200 человек.

Белоруссия один аппарат ИВЛ приходится на 4750 человек.

В Румынии один аппарат ИВЛ приходится на 6964 человек.

В Украине один аппарат ИВЛ приходится на 12 тысяч человек.

В Великобритании один аппарат ИВЛ приходится на 13280 человек.

Аутсайдеры выборки

В Латвии один аппарат ИВЛ приходится на 19200 человек.

На Кипре один аппарат ИВЛ приходится на 21273 человек.

@MV