Обращение Председателя ЕОРМ А. Билинкиса

Обострившаяся ситуация в области общественного здравоохранения, вызванная пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, привела к введению режима чрезвычайного положения в Республики Молдова с 17 марта по 15 мая 2020.

В этой связи призываю Вас не поддаваться панике, строго следовать указаниям властей Республики Молдова (в частности, Решениям № 8 и № 9 от 15 марта 2020 Национальной чрезвычайной комиссии общественного здравоохранения) и предписаниям Всемирной организации здравоохранения.

При возникновении симптомов заболевания обращайтесь по телефону национальной службы экстренной помощи 112.

В случае необходимости в дополнительной информации или помощи обращайтесь в дирекцию Еврейской Общины Республики Молдова по телефону (+373)76055088.

Руководство организации создало группу кризисного реагирования, которая следит за развитием ситуации, и принимает решения в соответствии с событиями на национальном и международном уровне. Информирование членов еврейской общины будет проводиться посредством публикации объявлений на нашем официальном сайте.

Мы делаем всё для того, чтобы оказать помощь тем, кто в ней нуждается.

С пожеланиями крепкого здоровья,

Александр Билинкис,

Председатель Еврейской Общины Республики Молдова