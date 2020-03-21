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Интересное
лавный трендсеттер мира, основательница компании по прогнозированию актуальных веяний и умонастроений Trend Union рассказывает о том, что случится с миром и какими мы станем после того, как COVID-19 перестанет быть угрозой человечеству.
Если говорить коротко, то по мнению Ли Эделькорт (и тут не поспоришь), коронавирус — проблема глобального масштаба, с которой человечество доселе не сталкивалось, но именно благодаря этой смертельной угрозе наши гуманистические ценности будут восстановлены. COVID-19 она называет броским словосочетанием «карантин потребления» и пророчит, что он повлечет за собой глубокие культурные и экономические последствия. Хочется или нет, но нам придется урезать объем своего имущества, научиться меньше путешествовать, ведь вирус бьет не только по людям, но и отражается на всех процессах в современном мире. Будь-то доставка товаров в магазины или пассажирские перевозки. Ли «вангует», что еще немного — и девушки начнут испытывать радость от обладания самым простым платьем, заново открывать для себя старые любимые вещи, перечитывать книги. То есть вынужденно люди начнут меньше потреблять и будут учиться обходиться тем, что у них уже есть.
Может, это покажется страшным и циничным, но факт остается фактом, порой то, что плохо для людей — хорошо для природы и имеет экологические выгоды. По словам Ли, недавние аэрофотоснимки Китая показали, что за период приостановки производства небо очистилось, а выбросы углерода и промышленное загрязнение пошло на спад с тех пор, как в стране обнаружили вирус. Но для того, чтобы в полной мере оценить экобонус, нужно более продолжительное время.
«Ломка неизбежна»: главный мировой тренд-хантер Ли Эделькорт — о том, как изменится мир после коронавируса
Отмена значимых мероприятий с большим скоплением людей, обусловленная буйством коронавируса, подтолкнет организаторов к поиску новых форматов ивентов, а также инновационных способов передачи информации.
В свои 70 лет Эделькорт считается одним из самых влиятельных тренд-хантеров планеты, регулярно консультирует известные бренды и большие производственные компании, а в 2003 году Time включил ее в топ-25 самых влиятельных людей мира моды. При этом пять лет назад она предрекла конец моды в том виде, в котором мы ее знаем, заявив, что fashion-индустрия стала нелепой и жалкой пародией на саму себя.
Главный трендсеттер мира убеждена, что воздействие коронавируса заставит нас замедлить темп, отказываясь садиться в самолеты, работать из дома, развлекаться только среди близких друзей или семьи, научит быть самодостаточными и внимательными. Показы мод будут выглядеть странно и неуместно, реклама путешествий — смешной, планы на будущее — неубедительными… Да и будет ли все это вообще иметь хоть какое-то значение? В итоге мы невольно каждый новый день будем подвергать сомнению систему, известную нам с рождения!
«Ломка неизбежна»: главный мировой тренд-хантер Ли Эделькорт — о том, как изменится мир после коронавируса
«Ломка неизбежна»: главный мировой тренд-хантер Ли Эделькорт — о том, как изменится мир после коронавируса
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