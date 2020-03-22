Мяса в Молдове хватит на всех

Запасов мяса в Молдове хватит, и цены на него не поднимутся. Информация о количестве мяса на складах предприятий была представлена ​​управлением мясоперерабатывающей промышленности.

Об этом сообщает министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.

В Молдове ежедневно производится около 110 тонн мясных продуктов. В категории "говядина и свинина" хранится 1243 тонны сырья, а также 285 тонн готовых мясных продуктов, доступных для продажи.

Мясоперерабатывающие предприятия работают в условиях повышенной безопасности, вводят усиленные санитарные меры и обеспечивают меры защиты для персонала, занятого и вовлеченного в процесс производства и доставки, сообщает Sputnik.

Подготовил Михаил Генчу