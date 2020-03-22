22 Марта 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
Мяса в Молдове хватит на всех
22.03.2020

Запасов мяса в Молдове хватит, и цены на него не поднимутся. Информация о количестве мяса на складах предприятий была представлена ​​управлением мясоперерабатывающей промышленности.

Об этом сообщает министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.

В Молдове ежедневно производится около 110 тонн мясных продуктов. В категории "говядина и свинина" хранится 1243 тонны сырья, а также 285 тонн готовых мясных продуктов, доступных для продажи.

Мясоперерабатывающие предприятия работают в условиях повышенной безопасности, вводят усиленные санитарные меры и обеспечивают меры защиты для персонала, занятого и вовлеченного в процесс производства и доставки, сообщает Sputnik.

Подготовил Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
109
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.