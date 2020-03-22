Коронавирус помог реализовать яблоки в Молдове

В Молдове запасы яблок полностью реализовали еще до наступления весны.

Речь идет о деятельности крупных производителей.

Существенный вклад в изменение рыночной ситуации в сегменте яблок и других плодоовощных культур внесло распространение вируса COVID-19. Из-за карантинных мер темпы торговли яблоком существенно сократились, в первую очередь, за счет временного закрытия оптовых и розничных рынков.

И хотя розничные сети продолжали активно работать во всех без исключения странах региона, они были не в состоянии обеспечить реализацию 100% объемов продукции, которая до настоящего времени «проходила» через оптовые и розничные рынки, сообщает портал east-fruit.com.

Подготовил Михаил Генчу