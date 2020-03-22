COVID-19 расширяет границу пандемии в Молдове

Из 670 образцов, взятых на анализ до настоящего времени, в 80 случаях было подтверждено присутствие Covid-19, среди которых завезенных - 34 случая, и локальных - 44 случая. В Кишиневе зарегистрирован 21 случай, Хынчештах – 14, Сынжерее - 2, Яловенах - 2, в Сороках, Кантемире и Оргееве – по одному делу. В трех последних городах были зарегистрированы первые случаи заражения вирусом. Кроме того, на левом берегу Днестра есть два подтвержденных случая коронавируса нового типа, заявила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну в воскресенье утром, 22 марта, на брифинге, сообщает IPN.

Министр представила обновленную информацию о предотвращении коронавирусной инфекции нового типа на национальном уровне и уточнила, что в столичной инфекционной больнице им. Тома Чорба госпитализировано 67 человек, 6 находятся в тяжелом состоянии, 4 в удовлетворительном и 55 в состоянии средней тяжести. В детской инфекционной больнице госпитализировано 8 детей в состоянии средней тяжести. В Республиканской клинической больнице помещены 2 человека.

Думбрэвяну заявила, что, согласно информации министерства внутренних дел, за последние сутки были оштрафованы 24 физических лица, нарушившие режим самоизоляции, которые проявили агрессию или указали ложные данные в эпидемиологических документах. Были санкционированы за правонарушения 19 юридических лиц и 23 автоперевозчика.

Министр сообщила, что в связи с прекращением междугородних рейсов медицинский персонал будет доставлен на работу и домой транспортом, предоставленным властями.