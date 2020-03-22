Деятельность многих торговых точек и поставщиков услуг будет возобновлена

Комиссия по чрезвычайным ситуациям распорядилась о возобновлении или продолжении, с обязательным соблюдением правил по снижению распространения инфекции COVID-19, деятельности многих торговых точек и поставщиков услуг в стране.

Согласно решению комиссии, с 23 марта возобновят свою деятельность единицы оптовой торговли всех видов товаров. Начнут работу поставщики похоронных услуг и по продаже продукции, связанной с похоронными услугами, через специализированные торговые подразделения, сообщает Мoldpres.md.

Также власти разрешили электронную торговлю, а также оказание нотариальных услуг срочной необходимости по запросу коммерческих банков.

На этой неделе в стране была разрешена только деятельность аптек, продуктовых магазинов и автозаправочных станций. Все введенные ограничения обусловлены ситуацией, вызванной распространением коронавируса COVID-19 и чрезвычайным положением в Республике Молдова, объявленным парламентом до 15 мая.