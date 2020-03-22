Жители Кишинева, возмущенные доставкой продуктов: нам говорят - не выходить из дома, так теперь с голоду помирать?

Доставщики еды тотчас взвинтили цены и не стали доставлять продукты тем, кто заказал их по "старой" стоимости.

"Позавчера утром заказала продукты, - пишет в ФБ пользовательница Марина Волченкова. - Вечером мне перезвонили, объяснили, почему поздно перезванивают ( я и не рассчитывала получить их в тот же день или даже на следующий, зная ситуацию) и сказали, что привезут завтра. Отлично же!

Назавтра утром мне позвонили и подтвердили доставку, но времени указать не могли. Отлично же! В 18 я перезвонила, чтобы уточнить, до которого часа работает доставка, стоит ли ждать. Ответили, что ребята загружены, сильно задерживаются. Ладно.

В 21.00 я позвонила, чтобы все- таки уточнить до которого часа работают, выпила вечерние таблетки и хотелось спать.

- До десяти и даже до одиннадцати, - был ответ.

В 23.00 я позвонила, но мне никто не ответил.

Сегодня утром мне никто не позвонил, чтобы объяснить ситуацию. В половине одиннадцатого я позвонила сама. Мне было сказано, что меня помнят, но такая ситуация.

- Что с моими продуктами?

- В машине есть холодильник.

- Но у молочки и в холодильнике сроки иссякают.

- Когда приедут - не знаем.

Я была вежлива , хотела получить свои продукты и, по простоте душевной думала, что оператор может поднять мой заказ, посмотреть кто забрал его в рейс и узнать на каком свете находимся.

- Нет, - сказала оператор. - Мы этого не делаем!

И вот 18.00 часов, я звоню им и мне не отвечают ни по стационару, ни по мобильному. Если вчера оператор работал до 21, работает он и сейчас. Других телефонов не нашла , поэтому спрашиваю у вас совета, как быть?

Я хожу с трудом, с палочкой, по лестнице подниму два килограмма. Я и до этой ситуации с коронавирусом пользовалась доставкой".

Добрые, все-таки, в Молдове живут люди! Сразу нашлось несколько добровольцев, готовых доставит Марине нужные продукты. Ну и, разумеется, возникла дискуссия.

"Это бизнес по-молдавски. Нечего удивляться!"

"Оформила заказ 17 марта, перезвонили 18-го. Объяснили, что много заказов, поэтому не сразу перезвонили. Сказали, что доставят, но вечером и время тоже не сказали. Я пыталась узнать вечером когда, сказали, что точно не знают.и что у меня маленький заказ всего лишь на 450 леев. В общем, мне так намекали на то, чтобы я от него отказалась, но не сказали это напрямую. Пришлось отказаться от заказа в итоге".

"Буквально пол-часа назад так же привезли заказ, который ждали с самого утра. Два килограмма картошки - 45 лей. Я молчу уже об остальном! Дочь заказывала, если бы я знала, что такие цены, никогда бы не согласилась на такую доставку! И в очередной раз поняла для себя, что все самой придется идти и покупать. Хотя и нахожусь уже в зоне риска в связи с состоянием здоровья. Как же этот вирус нам всем жизнь ломает!"

"Позавчера, когда я заказывала, там были совсем другие цены! Видно, они цены подняли и их жаба давила привезти заказавшим ранее, по старым ценам. Бессовестные!"

"Заказ собирали три дня. Все огурцы были гнилые, половина черри тоже. У молочки срок годности истекает через 2 дня. На упаковки с яйцами нет никакой информации. Вообще. Не ясно, какой срок годности. Многих позиций не привезли, но о том, что их нет, мне не сообщили. Отвратительно!"

"Очень многое из того, что я заказывала, подорожало в два раза. Лимоны, капуста, чеснок, перец, все и не вспомню. Гречка зелёная ещё. Откажусь утром".

Ох, все так об этом говорят, как будто ничего не случилось. И это еше недели не прошло!

"Послушайте, нас накрыла большая беда, естественно, что услуги доставки сейчас востребованы в разы, в десятки раз чаще, чем раньше. Прекратите ныть и жаловаться, отнеситесь с пониманием, нас ждут очень тяжкие времена!"

"Точно такая же история.Только я не звонила, не искала их менеджера. Они меня сами набрали через двое (!!!) суток после заказа и спросили, актуальна ли доставка. Ха-ха-ха...."

ЛЕОНИД РЯБКОВ