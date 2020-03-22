Записки рассерженной жительницы Кишинева

В Молдове любят жаловаться на жизнь. Многим действительно непросто жить в нашей бедной стране, как не жаловаться? Но не меньше жалуются и те, кто в принципе живет неплохо. Жаловаться – это наша традиция.

Мы не только жалуемся, но и действительно чувствуем себя не очень счастливыми. Нет нормальной работы, не хватает денег и возможностей, в личной жизни тоже не очень. Хандрим, грустим, портим другим настроение, хотим дома накрыться пледом и никого не видеть.

Думали ли мы когда-нибудь, под пледом, не желая выходить из дома и кого-то видеть, что наступит момент, который мы видели только в страшном кино? Момент, когда все наши «сложности» - мелочь, над которой можно смеяться?

Этот момент наступил. Мы теперь дома, под пледом, но все изменилось. Мы начинаем понимать, какими счастливыми мы были тогда, когда хандрили. Мы же могли в любое время выйти с подружками на кофе куда угодно, поесть суши, выпить вина и грусти как ни бывало. Мы могли пойти с детьми в кино, а кто-то даже ел попкорн немытыми руками. Мы ходили по магазинам, выбирали с детьми игрушки. Мы ходили в гости. Мы ходили гулять в парк! И все это далеко не всегда делало нас счастливыми.

Сейчас в соцсетях полно шуток, вроде: «Какие у вас планы на лето? Ну, июнь-июль будем дома, а в августе планируем выйти в магазин». Некоторые из нас даже стали ждать августа, чтобы, да, выйти в магазин.

Мне кажется, мы уже не все посмотрели другими глазами. Даже не верится, что когда-то наступит день, когда мы сможет выйти на улицу и не бояться. Вы представляете, что дети будут снова толкаться на игровой площадке? Я – плохо, но я об этом мечтаю. Теперь я мечтаю о простых радостях.

Прогулка, детская площадка, спортивный клуб, возможность спокойно сходить в магазин, пойти на консультацию врача – все это теперь кажется фантастически радостными событиями.

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