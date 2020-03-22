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Здоровье
В Молдове женщина-реаниматолог заразилась коронавирусом, спасая жизнь больной, через глаза – она сняла очки буквально на несколько секунд
22.03.2020

Это случилось в тот момент, когда врач РКБ подключала зараженную к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщили в Республиканской клинической больнице, доктор-реаниматолог был инфицирован коронавирусом, скорее всего, в момент подключения больного к аппарату ИВЛ – женщина буквально на несколько секунд сняла очки, которые запотели. Напомним, что в отделении интенсивной терапии находятся пациенты в крайне тяжелом состоянии.

Доктор заболел два дня назад и прошел тестирование на коронавирус. Результат был положительным, и женщина была госпитализирована. Медицинский персонал, работавший в эту смену, находится на карантине: всего шесть человек, сообщает ProTV.

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
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