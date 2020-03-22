В общежитии Технического университета никто не заразился коронавирусом

Ни у одного из 22-х студентов, госпитализированных из общежития Технического университета в Кишиневе, коронавирус не выявлен.

Ранее в общежитии был объявлен карантин из-за заболевшей девушки, сообщила на брифинге министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

– Тесты – негативные, у них удовлетворительное состояние. Их отпустили домой, не в общежитие, но, конечно же, они должны соблюдать режим самоизоляции, – сказала министр, которую цитирует портал noi.md.

Остальные студенты, которые пока остаются в общежитии, помещенном на карантин. Они находятся на изоляции, по одному человеку в комнате, и не контактируют друг с другом. За их состоянием следят врачи.

Подготовил Михаил Генчу