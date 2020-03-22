22 Марта 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
В общежитии Технического университета никто не заразился коронавирусом
22.03.2020

Ни у одного из 22-х студентов, госпитализированных из общежития Технического университета в Кишиневе, коронавирус не выявлен.

Ранее в общежитии был объявлен карантин из-за заболевшей девушки, сообщила на брифинге министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

– Тесты – негативные, у них удовлетворительное состояние. Их отпустили домой, не в общежитие, но, конечно же, они должны соблюдать режим самоизоляции, – сказала министр, которую цитирует портал noi.md. 

Остальные студенты, которые пока остаются в общежитии, помещенном на карантин. Они находятся на изоляции, по одному человеку в комнате, и не контактируют друг с другом. За их состоянием следят врачи.

Подготовил Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
124
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.