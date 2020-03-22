Ренато Усатый предлагает перераспределить финансирование политических партий

38 млн леев - эта сумма бюджетных денег предназначена в этом году на финансирование политических партий, прошедших в парламент страны по итогам выборов 24 февраля 2019.

Ренато Усатый, мэр Бельц, предложил эти деньги перенаправить на покупку защитных масок и медицинского оборудования. Идея прекрасная, но есть нюанс - у кого и где покупать эти маски и это оборудование.

Дефицит средств индивидуальной защиты зафиксирован по всей Европе. Этому немало способствовал и Китай, скупавший в разгар своей эпидемии запасы масок по всей планете.

Отдельно подчеркнем, что маски от вируса защищают чуть больше, чем никак. Это больше психологическая мера защиты, а также способ не допустить распространения биологических жидкостей уже заразившихся или находящихся под подозрением лиц. Что же касается аэрозольного распространения вируса при выдохе, то маска, увы, не защитит. Ни медицинская, ни тканная. Лучшее средство защиты - сидеть дома на самоизоляции, а на выходе за покупками избегать больших скоплений людей.

Так что предложение Усатого, безусловно, красивое и, в некотором роде, правильное. Но вряд ли выполнимое. Лучше аннулировать эту статью расходов и соответствующие средства направлять на реабилитацию экономики от последствий карантина и коронабесия.

@Мамалыга и Токана