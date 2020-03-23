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Ион Чебан обозначил новый график движения общественного транспорта
22.03.2020

Только по утрам и вечерам. Примар Ион Чебан озвучил новый график движения общественного транспорта, который вступит в силу с завтрашнего дня. Троллейбусы и автобусы начнут выходить на линии с 5:30 утра, и будут работать до десяти часов утра. Затем общественный транспорт будет находиться в паузе вплоть до шестнадцати часов, после чего снова вернется на линии - до 20 часов вечера.

Также Чебан добавил, что попробует убедить и владельцев маршрутных линий придерживаться схожего графика, но уверенности в том, что это получится, пока что нет.

Также примар порекомендовал не выходить из дома без крайней необходимости, и, в целом, избегать путешествий.


 
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