Супервумен в пижаме, спасающая Молдову: как я залегла дома на дно, чтобы победить коронавирус

«Хроники карантина» - прошла первая неделя, чему она нас научила, и как соцсети отреагировали на самоизоляцию.

"Девочки, запасаемся винишком, в Молдове вели чрезвычайное положение!" - лихо настрочила я в закрытом чате под названием "Клевые девчонки" и перед тем, как проверить запасы алкоголя, открыла шкаф с крупами.

Оглядела стратегический запас макарон, пересчитала банки с тушёнкой, увидела, что за зиму не все солёные огурцы были съедены. Это меня порадовало. А ещё сделала ревизию в аптечке. Жаропонижающие, противовирусные, сиропы от кашля. Гм, да я отменная хозяйка, предусмотрительная: можно смело уходить на карантин!

Я, действительно, пишу эти строки в пижаме и теплых носках. Уже обед, а я всё ещё как барыня, изволившая только-только покинуть опочивальню. Никуда спешить не надо: школы, садики, университеты закрыты, кафе, салоны, бутики, турагентства тоже - чрезвычайное положение! Я в ближайший месяц супервумен, которая спасает Молдову от коронавируса. Спасает уже тем, что просто не выходит из дома.

Удивительный период - можно подумать о себе, об окружающей жизни, взять паузу, одним словом. Побыть с родными и близкими, что-то в них обнаружить, чего, возможно, по каким-то причинам не видела ранее. Да, это замечательное время! Остановиться, не бежать, пытаясь успеть по десять-двадцать дел за сутки...

Главное в этот период - думать о здоровье и не заболеть.

Важно помочь врачам, находящимся на "линии огня" в борьбе с COVID-19, полицейским, которые несмотря ни на что, охраняют наши улицы. Силовикам и пограничникам, чьи глаза следят за внутренней безопасностью и рубежами. Коммунальщикам, которые облачившись в спецкостюмы, прибирают город. Всем, кто задействован в продовольственном секторе - производстве и торговле, кто снабжает город продуктами. И, транспортникам, которые перевозят всех. Список можно и нужно продолжать. Помочь как? Гм… Сидеть дома!

Иногда "залипнешь" на чем-то и начинаешь петь. Потом включишь музыку - и все, ты уже у зеркала танцуешь! Фото: СОЦСЕТИ

Дома не так уж и скучно, и совсем не страшно. Можно переделать все накопившиеся домашние дела: перестирать занавески, перебрать одежду, организовать генеральную уборку. Можно запечь какое-то вкусное мясо или приготовить блюда по подсмотренным рецептам из сериалов или путешествий (луковый суп как в Париже, свиные ребрышки как в «Карточном домике»), приготовить фруктовое желе, торты из детства, перемазав коржи сгущенкой. Можно заставить детей взяться за книги в конце концов.

Психологи советуют придумать дела, которые будут повторяться изо дня в день. Допустим, каждый день можно по 40-50 минут заниматься спортом. У меня, к примеру, английский онлайн проводятся занятия, еще я записалась на курсы онлайн, вступила во все возможные чаты, где люди делятся друг с другом советами, как самому спастись в карантин, как спасти свой бизнес, разбирают чрезвычайное положение юридически. Можно в дискуссиях вставлять свои «пять копеек» и с чувством выполненного долга ложиться спать – страну-то я спасать продолжаю…

Бизнес сегодня переживает сложные времена, но и сейчас всем не по себе. Как говорится, будем живы - не помрем! Фото: СОЦСЕТИ

Важно выделить время на общение с родителями, друзьями, подругами. Причем для души полезнее именно звонить, а не переписываться – так и голос слышен, и интонации, и ощущение возникает, что ты не один. Весь мир проходит проходят через эту самоизоляцию. Да, иногда «накатывает» и кажется, что все – вот он край: сил моих больше нет. Поездка за город – самое то! И воздухом подышать, и обстановку сменить, и от людей подальше.

Чай, не война! Просто надо отсидеться дома.

Дарья ЗИМБЕЛЬСКАЯ, Facebook

Соцсети живо отреагировали на карантин. А как без юмора в кризис? Правильно - никак!