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Политика
Посольство Украины в Молдове организует эвакуацию своих граждан домой
23.03.2020

По заявлению дипломатической миссии, транспорт будет организован до города Одессы, за дополнительной информацией просят обращаться в посольство Украины.

Граждане Украины, которые находятся на территории Республики Молдова и хотят вернуться на родину, смогут сделать это в понедельник, 23 марта.

Соответствующее объявление размещено посольством Украины в Молдове на странице учреждения в Facebook. По заявлению дипломатической миссии, транспорт будет организован до города Одессы. Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+373 22) 58 22 84 или, отправив письмо по адресу: consul_md@mfa.gov.ua.

По сообщению минздрава Украины, на утро воскресенья, 22 марта, на Украине зарегистрировано 47 подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных. Один пациент выздоровел. За прошлые сутки было зафиксировано 6 новых случаев коронавирусной инфекции, все в Киеве.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует «красный код» из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 80 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.


 
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