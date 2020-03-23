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Общество
Не виноватая я!
23.03.2020

Жительница Сынжерей, приехавшая из Великобритании и заразившаяся там коронавирусом, опровергла заявления, что якобы устроила празднование дня рожденья, контактировала со многими местными жителями, что и привело к объявлению районного центра закрытого на карантин 

В молдавских СМИ про неё писали, что она вернулась 16 марта из Великобритании и до появления первых симптомов заболевания  успела организовать вечеринку по случаю дня рождения, а также посетила местный салон красоты.

Женщина рассказала журналистам, что возвращалась в Молдову через Бухарест, молдавские пограничники даже не измерили её температуру, лишь спросили, как себя чувствуют въезжающие в страну и об обязательной 14-дневной изоляции не оповестили, после чего она направилась в Бельцы, а оттуда уже домой.

Относительно "вечеринки" пациентка указала, что такого не было (что подтвердил и мэр Сынжерей Аркадий Ковалев), что ее день рожденья 21 марта и что она возмущена инсинуациями власти, в том числе Игоря Додона и министра здравоохранения Виорики Думбрэвяну в свой адрес и считает наложенный штраф в 25 тысяч леев несправедливым.

Мы еще раз убедились, что молдавская власть не упустит возможности сесть в лужу, особенно когда надувает щёки.

@GK


 
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