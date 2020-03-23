В Молдове больше 10 на похороны не собираться: Как провожают в последний путь в условиях ЧП из-за коронавируса

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Общество
Кладбище "Дойна" в Кишиневе закрыто, но людям все равно удается проникать сюда неведомыми лазами, чтобы навестить могилы своих близких.
На кладбище Святого Лазаря ("Дойна") в Кишиневе объявлен карантин.
- На воротах висит объявление, мы никого не пускаем, но люди как-то проникают на кладбище, - отметили для "Комсомолки" в администрации кладбища. - Они не понимают, что эти ограничения сделаны для безопасности их же здоровья!
Ограничения коснулись и похорон.
- Пускаем не больше десяти человек, которые хотят проститься с усопшим, - говорят в администрации. - Понятно, что никто буквальным подсчетом не занимается. Въезжает на территорию микроавтобус, там сидит, допустим, пятнадцать человек. пустим, что делать?
- Люди возмущаются?
- Нет, вроде, понимают всю серьезность ситуации...
Те, кто копает могилы, в эту "десятку" не входят.
- Но входят те, кто несет гроб, - заключают в администрации. - Да, строгие меры, разумеется. Думается, в этом году Пасхи не будет, вернее, такого празднования, как в обычные годы. Нам легче, конечно, но лучше пусть будет Пасха. тем та ситуация, которую мы с вами сегодня переживаем...
ЛЕОНИД РЯБКОВ
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