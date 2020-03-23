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Здоровье
Ситуация с коронавирусом в Молдове на вечер 22 марта
23.03.2020

Вчера проведено 124 теста. Выявлены 14 новых зараженных коронавирусом; 

Всего за время эпидемии провели 792 теста. Всего в стране на данный момент 94 зараженных коронавирусом человека; 

Из новых случаев 10 местного распространения и 4 импортных: Италия (1), Украина (2, в монастырь на экскурсию съездили), Румыния (1); 

За всё время 38 импортных случаев и 54 местного распространения;

Под наблюдением врачей находятся 23 938 человек, заявление Минздрава;

На карантине находятся в общей сложности 10 885 человек, заявление Минздрава; 

 66 штрафов наложено полицией сегодня за нарушение санитарно-эпидемиологических норм;  

В Кишиневе до тысячи койко-мест, по словам президента Додона;

@MT


 
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