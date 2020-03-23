Ситуация с коронавирусом в Молдове на вечер 22 марта

Вчера проведено 124 теста. Выявлены 14 новых зараженных коронавирусом;

Всего за время эпидемии провели 792 теста. Всего в стране на данный момент 94 зараженных коронавирусом человека;

Из новых случаев 10 местного распространения и 4 импортных: Италия (1), Украина (2, в монастырь на экскурсию съездили), Румыния (1);

За всё время 38 импортных случаев и 54 местного распространения;

Под наблюдением врачей находятся 23 938 человек, заявление Минздрава;

На карантине находятся в общей сложности 10 885 человек, заявление Минздрава;

66 штрафов наложено полицией сегодня за нарушение санитарно-эпидемиологических норм;

В Кишиневе до тысячи койко-мест, по словам президента Додона;

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