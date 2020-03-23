Петиция: Требуем большего количества тестов и тестирований COVID-19

Властям Республики Молдова следует последовать примеру других стран, которым удалось остановить либо уменьшить скорость распространения COVID-19, а именно – закупить большее количество тестов и проводить тестирование населения, считают представители Центра политик и реформ и Сообщества „WatchDog.MD”. Подобная мера полностью соответствует политике Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), согласно которой правительствам рекомендовано обеспечить процесс тестирования людей с подозрением на новый коронавирус, а также лиц, находившихся в контакте с зараженными.

Ведь, проведение тестирования среди широких слоев населения может способствовать изоляции очагов заражения и прекращению передачи вируса, отмечают они в петиции, адресованной премьер-министру Республики Молдова, председателю Комиссии по чрезвычайным ситуациям и председателю Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью, цитируемой IPN.

Подписанты петиции требуют от Правительства Республики Молдова закупить не менее 100 000 тестов и тестировать людей, вернувшихся из зон, где есть очаги вируса, находившихся в тесном контакте с ними, а также находящихся сейчас в карантине граждан; обеспечить инфраструктуру для проведения тестов – обучить персонал и создать минимум 5 дополнительных лабораторий по всей стране; повысить темпы тестирования до 4-5 тыс. в день, чтобы таким образом обнаружить носителей вируса без симптоматики и остановить распространение COVID-19.

Подписанты утверждают, что запас первой партии из 460 тестов был исчерпан, поэтому сейчас используются тесты из второго пожертвования в 1000 тестов. „На данный момент общественности не известно о заявлениях властей или их намерениях провести закупку новых тестов. В то же время, из-за границы, прямиком из очагов заражения, в Молдову вернулись десятки тысяч граждан, которые не подверглись тестированию или мониторингу в той или иной форме. Другие десятки человек взаимодействовали либо находились в непосредственной близости с зараженными лицами. У носителей COVID-19 не всегда есть симптомы болезни, поэтому проведение тестирования в целях обнаружения источника вируса чрезвычайно важно”, отмечается в документе.

По словам авторов, любые чрезвычайные меры и политики должны основываться на данных о подтвержденных случаях COVID, а собрать эти данные можно только проводя тестирование. Меры по локализации вируса, такие как карантин, самоизоляция и т.д., работают верно и эффективно только в том случае, когда известны уровень и масштабы проблемы, а этого можно добиться только посредством активного применения тестов. Более того, потенциальное занижение числа подтвержденных случаев (на уровне десятков) может создать у населения неверное представление о степени серьезности проблемы, привести к спокойному восприятию введенных обязательных и добровольных мер.

Подписанты петиции уточняют, что COVID-19 представляет опасность для здоровья наших граждан. Власти Молдовы не должны изобретать новых мер, а лишь брать в пример опыт тех, кто успешно остановил вирус или снизил темпы его распространения. В то же время они требуют, чтобы власти опубликовали на web-странице, созданной Национальным агентством общественного здоровья, информацию о числе тестов, которыми располагает страна, а также количество уже проведенных тестов с указанием возраста людей и их места проживания.

В Республике Молдова по состоянию на 23 марта зарегистрировано 94 человека, инфицированных COVID-19. Семь человек находятся в тяжелом состоянии. Восемь пациентов - дети. 38 случаев являются завезенными, то есть люди заразились в других странах, а 54 случая – имеют локальное происхождение, то есть люди были инфицированы больными людьми внутри страны.