«Мы скрестили атипичную пневмонию и вирус летучих мышей». Американские вирусологи создали смертельный коронавирус еще в 2015 году

Отчет о проделанной работе был опубликован в авторитетном британском журнале Nature [видео]

За всевозрастающей статистикой пандемии коронавируса разнообразные версии о происхождении COVID-19 незаметно отошли на второй план. Американские ученые вообще старались не особо дискутировать на эту тему. Они надеялись, что забытой останется статья, написанная и опубликованная ими в международном журнале Nature в ноябре 2015 года.

В ней они отчитались о своих экспериментах с летучими мышами, результатом которых стало появление опасного для человека вируса.

«Мы исследовали вирус SHC0914, который обнаружен у подковообразных летучих мышей в Китае, и создали химерный (т.е. новый гибридный) вирус, состоящий из поверхностного белка и основы вируса атипичной пневмонии (SARS), который был адаптирован для имитации человеческого заболевания. Химера инфицировала клетки дыхательных путей человека», - говорится в статье.

Фрагмент из научной публикации.

Авторы статьи приводят цитату вирусолога парижского Института Пастера Саймона Уэйна-Хобсона, отметившего, что «исследователи создали новый вирус, который отлично растет в клетках человека, но если этот вирус вырвется наружу, никто не сможет предсказать траекторию его развития».

В конце статьи ее соавтор, исследователь инфекционных заболеваний из Университета Северной Каролины Ральф Баррик заявил, что намерен продолжать исследования нового вируса на приматах. А первоначальные исследования проводились им с коллегами из Института вирусологии, что в… китайском Ухане!

Кстати, генетический код химерного вируса, полученного Барриком, до сих пор нигде не опубликован. Вирусологи вышеупомянутого университета лишь туманно заявили, что он отличается от COVID-19 на 6000 нуклеотидов и, соответственно, ничего общего с коронавирусом не имел и иметь не может.

Меры профилактики вирусных инфекций

К чести британских издателей Nature, статья не удалена с сайта издания, но несколько дней назад ее текст предварила противоречивая редакторская ремарка: «Мы полагаем, что эта статья может использоваться в качестве основы для непроверенных теорий, вызывающих COVID-19. Нет никаких доказательств того, что это правда. Ученые считают, что наиболее вероятным источником коронавируса являются животные».

Так что же является правдой, а что нет? Никаких доказательств того, что изложенные в 2015 году исследования американских биологов являются лживыми, редакция не приводит. Равно как и доказательств того, что не имеющими ничего общего с правдой являются теории, например, прямого отношения американских ученых к появлению на свет болезни Лайма.

АЛЕКСЕЙ ОСИПОВ