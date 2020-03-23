Не будем делать, как Плахотнюк. Вырывать депутатов и делать с ними коалицию

Додон: «Мы создали альянс с демократами, потому что это был единственный выход из ситуации. А выборы - выборы плохой сценарий, Молдова не выдержит такой нагрузки. По сравнению с июнем прошлого года, у нас сегодня намного крепче позиция».

- Вы неоднократно говорили, что коалиции ПСРМ-ДПМ не будет. Что повлияло на изменение этой позиции?

«А какой другой выход был? Идти на досрочные парламентские выборы? Было очень много интерпретаций по этому поводу. Выборы 24 февраля прошлого года. Коалицию мы создали с правыми силами, с блоком ACUM. Мы им полностью отдали правительство. Майя Санду премьер. Нас за это упрекали и критиковали. Но мы приняли правильное решение. Однако правые не справились с этой ношей».

Додон уверен, что в конце прошлого года, когда социалисты и президент взяли на себя ответственность и создали миноритарное правительство без того, чтобы сформировать парламентское большинство, было принято правильное решение.

«И я тогда сказал, что это может продлиться до весны. И дальше будем решать: либо коалиция, либо досрочные парламентские выборы, которые станут убийственными для страны. Плохой сценарий, это полный хаос для Молдовы. Значит второй вариант. С кем создавать альянс – с блоком ACUM? Уже проходили. С Шором? Не будем. С перебежчиками из ДПМ? Не будем делать, как Плахотнюк. Вырывать депутатов и делать с ними коалицию. Осталась ДПМ, мы дали им несколько министерств. Не отдали спикера и премьера. Пытаемся держать ситуацию под контролем.

@VM