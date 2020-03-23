Какую стратегию борьбы с коронавирусом выбрала Молдова

Пандемия COVID-19 охватила 160 стран. В последний раз такое было в 1918 году, когда распространялась испанка. Какие меры предпринимать, как ограничить заражение, как спасти экономику и систему здравоохранения? Что делать Молдове в опасной ситуации?

Стратегия номер один: жесткий карантин, как в Китае

Есть две стратегии борьбы с пандемией, пишет российская газета «Взгляд». Кто-то, как Италия и Сербия, идет по пути жесткого карантина, кто-то, как Британия и Швеция, принципиально отказывается от него.

В Сербии с 20 часов вечера до пяти утра запрещается передвижение по улицам, гражданам старше 65 лет в городе и старше 70 лет в селе вообще нельзя выходить из дома, вооруженная армия контролирует границы, больницы, миграционные центры. Общественный и междугородный транспорт не работает. Заболевших на момент введения этих мер было всего 83.

Сторонники жесткого карантина говорят о том, что если количество критических пациентов резко возрастет, система здравоохранения не справится, следовательно, нужно рассредоточить нагрузку на больницы. Сторонники второй стратегии подсчитывают убытки от закрытия рабочих мест.

Стратегия номер два: закрытие предприятий – банкротство системы здравоохранения

Никто не работает – не собираются налоги, нет денег на здравоохранение. «Но это всего лишь предположение, интересы бизнеса не всегда совпадают с интересами общества, зато у его «капитанов» есть инструменты лоббирования своего подхода к проблеме», - пишет «Взгляд».

В Великобритании, Швеции и Исландии решили выработать коллективный иммунитет и ограничились рекомендацией пожилым самоизолироваться. Тем же путем изначально пошли в Италии, чем это закончилось – все видят. С другой стороны, если люди не будут работать и получать зарплату – на что они будут жить?

Фактически в рамках второй стратегии речь идет о том, чтобы пожертвовать слабыми во имя выживания сильных. Однако глава отделения интенсивной терапии клиники в Ломбардии Антони Песенти опроверг распространенное мнение о том, что тяжелая форма коронавирусной инфекции может затронуть только пожилых: половина тяжелых больных в отделении моложе 65 лет. «У нас есть пациенты, которым по 20 и 30 лет, их довольно много, и они в таком же тяжелом состоянии, как и старые», – цитирует РИА «Новости».

Да, молодые люди обычно более здоровы. Но всегда ли?

Какая двух стратегий правильная - не знает никто. Все оперируют гипотезами. «Но одна из двух стратегий абсолютно точно является ошибочной – не обязательно фатальной, но ошибочной, - пишет «Взгляд». - И никто не знает точно, какая именно. А цена ошибки… высчитывается не только в миллиардных убытках, но и в человеческих жизнях».

Молдова: от первой стратегии к ко второй

В Молдове начали с установления жесткого карантина, и только после этого подсчитали возможные убытки. По Трудовому кодексу в ситуации карантина работодатель должен платить работнику пособие: 60 процентов среднемесячного застрахованного дохода при наличии страхового стажа до 5 лет, 70 процентов - при стаже от 5 до 8 лет, 90 процентов - при стаже свыше 8 лет.

В итоге комиссия по чрезвычайным ситуациям распорядилась о возобновлении с 23 марта «с обязательным соблюдением правил снижения распространения инфекции COVID-19 деятельности многих торговых точек и поставщиков услуг в стране».

До 23 марта была разрешена только деятельность аптек, продовольственных магазинов и заправок. Безусловно, работу оптовой и электронной торговли, работу похоронных компаний и оказание нотариальных услуг срочной необходимости по запросу банков нужно было разрешить. Но уже в прошлые выходные активизировались уличные торговцы кофе (некоторые и не закрывались), горожане на тротуарах торговали цветами, крапивой и черемшой. С понедельника сельские жители поехали в столицу за семенами, за продуктами. Почта начала отправлять посылки.

Впереди Пасха, люди в замусоленных масках приходят в церкви. Да, богослужения проходить на улицах, но в течение всего дня верующие находятся в храмах. Заразились паломники, совершившие паломничество в один из монастырей Украины.

Доставка еды происходит в антисанитарных условиях. Сюжет, обошедший все телеканалы: в больницу приносят пакеты с продуктами для врачей, но нарезанный хлеб даже не прикрыт. Еду принимают медики, у которых, кроме масок, ничего нет.

Люди ушли с центральных улиц – и туда пришли бомжи. Они оккупировали центральный парк, сидят со своими сумками на проспекте Штефана чел Маре. Что делать с ними?

Всюду жизнь. Никто ничего и никого не боится. Зараженные гастарбайтеры продолжают прибывать, и их никто не контролирует. Но если карантина практически нет, если никто не наблюдает за подозрительными, за самоизолировавшимися, если каждый сам решает, как себя вести, – зачем вводить чрезвычайное положение?

Кого тестировать?

Как в разных странах ведется тестирование на вирус? Пока что это единственная мера борьбы. Но и тут все зависит от избранной правительствами стратегии. Единого протокола нет.

Вирусологи советуют повышать доступность тестов на COVID-19. Но, например, в Британии тестируют только тяжелобольных, отмечает РБК.

Роспотребнадзор обязал тестировать всех, кто в течение последних двух недель вернулся из Европы, кто был за границей в последний месяц и обнаружил у себя симптомы простуды, а также больных пневмонией. В России запас тест-систем - 700 тысяч штук, предприятия уже получили заказ на новые тесты. Они стоят 1500 рублей, каждый дает возможность проверить несколько человек за 30 минут. Началась поставка мини-лабораторий для экспресс-диагностики COVID-19 по 750 тысяч рублей за штуку. Создается фонд сбора средств на массовое тестирование.

Россия поставила лабораторные тест-системы для диагностики коронавирусной инфекции в 13 государств, сообщил Роспотребнадзор. Есть ли среди них Молдова – или мы по-прежнему ждем от Москвы только денег на строительство дорог?

Низкий охват тестирования в США. В Японии сначала решили не проводить массовое тестирование, но в начале марта включили тест в список анализов, покрываемых медстраховкой. В Китае и Южной Корее тест делают даже при минимальных подозрениях, так удалось взять вспышку под контроль. В Италии тестируют только пациентов с симптомами, такой подход тамошние медики называют пассивным.

Больше тестов - больше заболеваемость. Всем ли правительствам это нужно?

Кого тестируют в Молдове и на основании каких регламентов – неизвестно. Все решает врач, но в нашей ситуации это будет уже врач скорой помощи. То есть диагноз поставят тогда, когда инфицированный уже заразил массу других людей.

Будут ли тестировать тех, кто вынужден по роду работы контактировать с людской массой и кто имеет дело с продуктами? Медиков, персонал супермаркетов и банков, оптовых баз продовольствия, кондукторов троллейбусов и автобусов, водителей, строителей, социальных работников, почтальонов? У большинства нет индивидуальных средств защиты или есть символические: одноразовые маски, которые не меняются. Кто, где, когда, кому и чем обязан измерять температуру?

Убить мандарина

Продолжается трагический раскол общества на тех, кто считает, что должен соблюдать карантин, и тех, кто хочет гулять с детьми в парках, отмечать дни рождения, покупать пиво, целовать иконы. Еще есть люди, утверждающие, что эпидемия – это миф.

Где наши медики, инфекционисты, эпидемиологи, вирусологи, почему они не объясняют, как происходит передача инфекции? В школах отменили биологию как предмет, и знает об этом лишь старшее поколение. Почему комментируют ситуацию политики и музыканты, которые «утешают» в телеэфире зрителей, говоря, что погибнут только те, кому за 60?

Кто у нас откажется идти в бар только из-за того, что это угрожает жизни какого-то пенсионера? Большинство слишком предсказуемо ведет себя в ситуации известного этического парадокса «убить мандарина»: стоит ли совершать плохой поступок, имея полную уверенность, что о нем никогда не узнают? Если ты не видишь жертвы, если ты не видишь прямой взаимосвязи между своим поступком и болезнью, смертью другого человека – разве ты считаешь себя палачом?

Карантин как тест на сплоченность

Официальный карантин и в Европе не стал проявлением национальной гармонии. Вот что пишет французское издание Slate.fr: «Выдающиеся деятели спорта, кино и политики, не имея серьезных симптомов, воспользовались процедурой прохождения тестов. Уже от этого первичного неравенства стало ясно, что оно подорвет понятие о единой и неделимой нации. Затем перед нами стали возникать ужасные кадры парижан, которые набивали свои внедорожники чемоданами, чтобы "отдохнуть на лоне природы" - во Франции примерно три миллиона загородных домов… Понятно, что многое меняется, когда ты сидишь на карантине в загородном доме площадью 200 м2 с садом в один гектар». Интересно, что Норвегия, например, запретила подобное переселение.

Карантин возвращает нас к нашим материальным условиям жизни, констатирует автор: «В одной и той же компании руководители могут работать из дома, а рабочие приходят на работу… На одном полюсе люди, которые вынуждены работать без защиты, а на другом - богатые, которые могут выбирать, где они самоизолируются, и между ними целый спектр людей в зависимости от их работы, семейной ситуации и жилища».

Кто же у нас в Молдове успешно самоизолировался? Парламент, который оттеснили от участия в разработке стратегии борьбы с коронавирусом: депутаты сидят в своих особняках и получают зарплату за «дистанционный» труд. Часть чиновников исполнительной власти также переведена на дистанционную работу с сохранением зарплаты. Армия спасается в закрытых для посещений казармах вместо того, чтобы выйти на улицы и вместе с полицией следить за тем, как люди соблюдают карантин. Полиция прекратила прием граждан и просит их обращаться онлайн. Поликлиники не ведут запись больных, пациентам говорят, что профильные врачи уходят на карантин, а общение с семейными врачами осуществляется только по телефону.

Михаил БОРОДИНСКИЙ