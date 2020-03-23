Налоговая предупредила: не обогащайтесь благодаря коронавирусу!

Государственная налоговая служба усиленно следит за формированием цен на товары социального значения.

По данным налоговой, экономические агенты предупреждены об обязанности соблюдать положения постановления правительства №774 от 20 июня 2016 года о ценах на продажу социально значимых товаров.

Закон о предпринимательстве и предприятиях гласит, что доходы, незаконно полученные хозяйствующими субъектами вследствие завышения себестоимости, рентабельности, торговой надбавки, объема строительных работ, тарифов на оказанные услуги и несоблюдения тем самым нормативных актов, регулирующих формирование и применение цен, а также штрафы, налагаемые в размере, равном этим доходам, взыскиваются в государственный бюджет.

Ранее президент Игорь Додон заявил, что экономические агенты, которые продолжат спекулировать на ценах на продукты питания, будут оштрафованы. По словам главы государства, нет никаких предпосылок для повышения цен. Додон отметил, что, с точки зрения внутренних резервов, проблем продовольственной безопасности не предвидится, поэтому необходимо прекратить спекулировать – в противном случае власти будут вынуждены ввести строгий лимит на цены на некоторые продукты первой необходимости, сообщает Sputnik.

Подготовил Михаил Генчу