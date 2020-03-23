Около 80% людей коронавирусом все равно переболеют, - специалист

Замглавы Института скорой медицинской помощи Игорь Куров призвал граждан не паниковать.

Комментируя ситуацию с распространением коронавируса в стране и возобновление работы ряда предприятий, Куров заявил в телеэфире о том, что структуры, чья деятельность направлена на жизнеобеспечение, должны работать.

– Речь идет о магазинах бытовой химии и по продаже предметов гигиены. Все зависит от нас, как мы организуем работу этих магазинов: доступ покупателей, дезинфекцию. Пропускать гражданина в маске и перчатках, по одному – тогда не будет риска заражения. 80% людей перенесут болезнь без симптомов и в легкой форме. Они даже не поймут, что заболели. И только 20% реально будут нуждаться в медицинской помощи и стационаре. Любая паника и стресс снижают иммунитет и внутренние силы будут расходоваться туда, куда не надо. Поэтому соблюдение мер карантина и никакой паники, - уверен Куров, которого цитирует портал enews.md.

Подготовил Михаил Генчу