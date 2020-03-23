Жители Кишинева без воды не останутся!

Водозаборная и насосная станция в Вадул-луй-Водэ работает в нормальном режиме, уровень воды составляет 9,5 метра, а водоснабжение столицы вне всякой опасности.

Водозаборная и насосная станция в Вадул-луй-Водэ (мун. Кишинев) работает в нормальном режиме, уровень воды составляет 9,5 метра, а водоснабжение столицы вне всякой опасности. Об этом заявил вчера министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу после инспектирования объекта, передает МОЛДПРЕС.

По его словам, необходим постоянный мониторинг, «чтобы наблюдать за тем, как работает станция и каков уровень воды в Днестре, учитывая гидрологическую засуху по всей стране».

- В идеале уровень воды должен быть более 10 метров, тогда энергетические затраты станции будут намного меньше. Однако для этого необходимы действия по очистке водозаборного бассейна, замене устаревших (энергоэффективных) насосов и полной реконструкции станции, которая была введена в эксплуатацию в 70-х годах прошлого века, - заявил Ион Пержу.

Вместе с представителями "Apa-Canal Chisinau" и "Apele Moldovei" обсуждалось потенциальное решение для повышения уровня воды в рамках проекта на общую сумму около семи миллионов леев.

- Мы будем анализировать и использовать наиболее эффективные возможности для улучшения ситуации на станции Вадул-луй-Водэ, - подытожил министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.

ЛИДИЯ ТКАЧ