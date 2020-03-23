Пенсионеры будут получать пенсии по графику, во избежание сутолоки

Начиная со следующей недели часть пенсионеров будут получать пенсии на карту. В случае пенсионеров, получающих пенсию в почтовых отделениях, будут созданы условия для рационализации доступа людей в помещение, чтобы избежать сутолоки. Об этом утром в понедельник, по окончании совещания руководства страны, сообщил президент Игорь Додон, передаёт IPN.

По словам главы государства, планируется ввести графики доступа в почтовые отделения, с тем, чтобы все имели возможность получить свои пенсии, не подвергшись риску заражения COVID-19.

Эти механизмы будут применяться в особенности в городах и муниципиях, где выше риск образования скоплений людей, уточнил глава государства.