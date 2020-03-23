23 Марта 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
Пенсионеры будут получать пенсии по графику, во избежание сутолоки
23.03.2020

Начиная со следующей недели часть пенсионеров будут получать пенсии на карту. В случае пенсионеров, получающих пенсию в почтовых отделениях, будут созданы условия для рационализации доступа людей в помещение, чтобы избежать сутолоки. Об этом утром в понедельник, по окончании совещания руководства страны, сообщил президент Игорь Додон, передаёт IPN.

По словам главы государства, планируется ввести графики доступа в почтовые отделения, с тем, чтобы все имели возможность получить свои пенсии, не подвергшись риску заражения COVID-19.

Эти механизмы будут применяться в особенности в городах и муниципиях, где выше риск образования скоплений людей, уточнил глава государства.


 
Количество просмотров:
92
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.