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Граждане считают, что власти приняли надлежащие меры в связи с COVID-19: результаты опроса
23.03.2020

Почти 60% молдавских граждан считает, что власти предприняли надлежащие меры в борьбе с вирусом нового типа COVID-19.

Таковы результаты социологического исследования, проведенного 11-13 марта, после принятия решения о закрытии на карантин учебных учреждений в Молдове. Согласно опросу, 56,9% мужчин и 60,1% женщин заявили, что принятые властями меры являются надлежащими. При этом положительно оценили инициативу властей 52,4% жителей городов и 64,4% жителей сельской местности.

В опросе приняли участие 502 человека старше 18 лет из 13 географических регионов страны. Опрос проводился по телефону CBS-AXA в рамках глобальной инициативы Gallup Internatiol Association. Его погрешность составляет 4,4%. Финансирование проведено из источников CBS-Research, сообщает moldpres.md.

Подготовил Михаил Генчу


 
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