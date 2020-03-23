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Молдова, кто твой враг? А друг познается в беде...
23.03.2020

    Игорь Додон сообщил, что в Молдову доставляются расходные материалы для врачей в борьбе с вирусом нового типа COVID-19. из Российской Федерации, Китая и от Всемирной организации здравоохранения.

В партиях с гуманитарным грузом медицинского назначения будут содержаться защитные материалы для медперсонала в больницах, и тесты для выявления заболевания коронавирусом у потенциальных больных. 

    От ЕС пока помощи не ожидается. Они и своим то не спешат помочь.  

    Немцы отказали даже итальянцам, сказали, нам самим не хватает, Шварценеггер призывает закрыться всем на карантин у себя дома. Чисто   по-американски, каждый сам за себя. Сколько гектаров у Арнольда дом, не уточняет. Главное посольство в Молдове обеспечит всем необходимым только «молдавских» американцев, тех, кто без галстуков. 

   И только русские, благородно, протягивают руку помощи, и не только итальянцам. 

    Наверное, этим русским, надо быть чуть прагматичнее, всё равно, после эпидемии во всём обвинят их.  Но, они бы не были русскими, если не протянули бы руку помощи, даже своим врагам.

@MV


 
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