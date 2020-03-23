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С завтрашнего дня в Приднестровье перестанет ходить общественный транспорт
23.03.2020

На левом берегу усиливают карантинные меры. С завтрашнего дня в городах на левом берегу Днестра перестанет ходить общественный транспорт. При этом работа предприятий пока что не останавливается - руководству предлагается заняться организацией доставки рабочих. Решение о приостановке работы общественного транспорта не касается таксистов.

В то же время закрываются все магазины, кроме продовольственных. Приостанавливает свою работу и департамент по выдаче водительских прав и регистрации автомобилей, сообщают местные СМИ. В настоящий момент на левом берегу Днестра - семь подтвержденных случаев инфекции Covid-19.

Автор: Михаил Генчу


 
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