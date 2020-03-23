В Молдове зарегистрировано 15 новых случаев заражения COVID-19

В лаборатории Национального агентства общественного здоровья сегодня было выявлено еще 15 случаев заражения COVID-19. Одиннадцать случаев местной передачи, четыре - ввезенные из Чехии, Франции и Украины. Таким образом, число заразившихся коронавирусной инфекцией достигло 109. Информацию представила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну по завершении сегодняшнего заседания Единого центра управления кризисом, вызванным вирусом COVID-19, передает МОЛДПРЕС.

По ее словам, четыре случая заражения зарегистрированы в Приднестровском регионе, подтверждаются еще случаи коронавирусной инфекции после паломничества в монастырь на Украину. Беременная женщина из Штефан Водэ, а также один медицинский работник заразилась после контакта с людьми, которые посетили монастырь на Украине.

Глава Минздрава сообщила, что 10 из 109 инфицированных пациентов находятся в тяжелом состоянии, один пациент сегодня был переведен в Республиканскую клиническую больницу им. Тимофея Мошняги. Она уточнила, что анализы также взяты у студентов Технического университета, помещенных на карантин после того, как у студентки этого вуза из села Бэлчана подтвердился вирус COVID-19, их результаты были отрицательными.

Присутствовавший на брифинге премьер-министр Ион Кику призвал людей, особенно преклонного возраста, позаботиться о себе, а также об окружающих.

С 17 марта по 15 мая 2020 года на всей территории Республики Молдова объявлено чрезвычайное положение. Во время чрезвычайного положения Комиссия по чрезвычайным ситуациям издает распоряжения, которые являются обязательными и подлежат исполнению руководителями центральных и местных органов власти, экономическими агентами, государственными учреждениями, а также гражданами и другими лицами, находящимися на территории Республики Молдова.