Что ждать от курса лея в ближайшее время

Мнения разные.

Эксперты МВФ считают, что мировая экономика накопила достаточно резервов, чтобы справиться с будущими потрясениями, вызванными пандемией COVID-19.

Последний по времени прогноз для Молдовы эксперты МВФ опубликовали в середине марта. Он был сделан по итогам работы оценочной миссии, посетившей Кишинев для изучения перспективы заключения новой долговременной программы сотрудничества. В своем отчете эксперты включили в список факторов риска, способных серьезно повлиять на молдавскую экономику, и пандемию COVID-19. Их прогноз достаточно негативен, но ничего апокалиптического, говорящего о неизбежности системной катастрофы, в нем нет.

Речь идет о возможном снижении экономического роста из-за падения внешнего спроса и сокращения объемов сельхозпродукции. Вместе с тем МВФ не прогнозирует повышения уровня инфляции, которая сохранится на протяжении года на 5%-ном уровне.

Эпидемия коронавируса неизбежно скажется на положении граждан Молдовы, которые находятся на работе за рубежом. По прогнозам аналитиков, нас ждет серьезное падение валютных поступлений из-за границы, а значит, Национальному банку придется приложить дополнительные усилия, чтобы удерживать стабильным курс лея.

Произойдет ли падение курса лея в связи с COVID-19

Ни для кого не секрет, что экономика Молдовы сильно зависит от денежных переводов из-за рубежа. Согласно данным НБМ, в 2019-го в Молдову поступило более 1,2 миллиарда долларов, при объеме ВВП приблизительно в 12 миллиардов долларов.

В то же время аналитики считают, что у Нацбанка достаточно резервов, чтобы удержать курс лея, о чем ранее эксперт Idis Viitorul Вячеслав Ионицэ сообщил в эфире студии Sputnik Молдова. Он напомнил, во время кризиса 2008-2009 годов НБМ выделил из своих резервов до 700 миллионов долларов для поддержания курса и таким образом, стабильность национальной валюты была сохранена. Однако уже сегодня тот же Ионицэ предрекает Молдове новый валютный кризис и рост курса до 20-25 леев за доллар США.

- Мы отмечаем, что при каждом валютном кризисе молдавский лей обесценивается примерно на 5 леев. Если в 1998 году лей вырос с 4-5 леев до 9-10 леев за один доллар США, то в 2009 году с 9-10 до 14-15 леев. В 2015 году с 15 до 20 леев, теперь мы можем сказать, что можем ожидать перехода к новому порогу: 20-25 леев за один доллар США. Но это всего лишь наблюдения, все зависит от действий властей, - заявил Ионицэ в комментарии, предоставленном «Ziarul de Gardă».

К чему такое заявление? Все просто, сейчас практически все представители оппозиции выступают с заявлениями о необходимости для правительства Кику обратиться к внешним заимствованиям, но только, естественно, на Запад.

- Сейчас самый подходящий момент, и лучшее решение для правительства, чтобы избежать валютного кризиса, это заимствовать из-за рубежа. Во-первых, иностранная валюта поступит на территорию Республики Молдова. Во-вторых, давления на возврат кредитов не будет, потому что молдавский лей все равно обесценится, - утверждает Ионицэ.

Что будет, если кризис затянется

В числе вызовов, с которыми уже в ближайшее время придется столкнуться правительству Молдовы, эксперты называют сокращение доходов населения, уменьшение числа рабочих мест, наступление трудного периода для производства, спад внутренней и внешней торговли. В то же время, экономический аналитик Виорел Гырбу счиате, что нынешний кризис не обещает стать катастрофой, однако его последствия могут растянуться на годы.

- Если кризис, вызванный пандемией, будет длиться два года, ситуация станет очень серьезной, - отметил Виорел Гырбу.

По его мнению, одним из самых болезненных результатов этого кризиса станет рост уровня бедности в Молдове.

Несмотря на то, что премьер-министр Ион Кику недавно объявил о разработанном властями комплексе мер по поддержке компаний, включая налоговые каникулы и более низкие процентные ставки по кредитам, чтобы помочь экономическим агентам не закрывать свой бизнес из-за финансовых проблем, вызванных эпидемией, оппозиция видит единственный путь поддержки налогоплательщиков в поисках иностранной помощи. Правда, спасение они видят в том, чтобы раздать деньги предпринимателям – на большее их фантазии не хватает.

Президент Игорь Додон даже посетовал на то, что оппозиция не помогает властям в борьбе с пандемией коронавируса, а только критикует и сеет панику.

- Оппозиция не помогает. Они только критикуют и разводят панику. Но у нас есть профессионалы, отличная команда специалистов. Мне даже страшно себе представить, что было бы, если бы сейчас в Молдове была бы другая власть, другое правительство, - заявил Игорь Додон в ходе еженедельного выпуска "Президент отвечает".

Бизнес-сообщество также утверждает, что предпринятых шагов недостаточно, ссылаясь на меры по поддержке экономики, которые предпринимаются в странах Евросоюза, в том числе, в Румынии. Особенно тревожно ситуация складывается для сельхозпроизводителей, которые и без того переживают спад в отрасли, а в весеннюю посевную вошли в условиях жестокой засухи. Однако при этом некоторые экономические агенты открыто наживаются на возникших в стране трудностях.

В то же время эксперты сходятся во мнении, что если кризис продлится долго, то Молдове необходим долговременный план его преодоления.

Подготовил Михаил Генчу