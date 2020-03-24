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Экономика
TRANS-Oil GROUP перечислила медучреждениям Молдовы 1 миллион леев
24.03.2020

TRANS-Oil GROUP перечислила медучреждениям Молдовы 1 миллион леев на специальный счет открытый Министерством Здравоохранения, Труда и Социальной Защиты для поддержки медучреждений и медиков, которые борются каждый день с эпидемией COVID-19.

“В этот трудный момент, мы должны действовать сообща, потому что только вместе сможем победить в войне с невидимым врагом. Каждый из нас должен внести свою лепту, но в первую очередь мы должны поддержать врачей, которые находятся на передовой и рискуют своим здоровьем, прилагают огромные усилия, чтобы вылечить больных и не дать вирусу выйти победителем в борьбе за жизнь”, – заявил владелец группы, Важа Джаши.

Он выразил надежду, что Молдова и все прочие страны как можно быстрее преодолеют эпидемию и вернутся к нормальной жизни.

Кристина Пендя


 
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