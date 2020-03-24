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С 25 марта закрыт доступ в парки, мобилизована армия
23.03.2020

С 25 марта ограничен в муниципиях и районных центрах Молдовы доступ в парки, скверы, детские площадки в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр Ион Кику по итогам заседания комиссии по Чрезвычайным ситуациям.

"С 25 числа решено ограничить доступ к общественным местам: паркам, скверам, площадкам, где собираются люди. Это тяжелое решение, но оно необходимо для остановки распространения вируса. Министерство внутренних дел в сотрудничестве с министерство обороны будут следить за исполнением этого решения. 

На данном этапе решено привлечь министерство обороны. Мы обсудили это с президентом, который является главнокомандующим армией. Было решено привлечь армию Молдовы для соблюдения порядка. Это решение одобрено МВД", - сообщил Кику.

По словам премьер-министра рамках заседания комиссии было одобрено около 40 решений. 

Кроме того, на АЗС закроют магазины и кафе.

Будет разработан график оплаты коммунальных услуг.

Премьер подтвердил готовность к рассрочке оплаты подоходного налога.

Вводится МОРАТОРИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК.


 
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