С 25 марта закрыт доступ в парки, мобилизована армия

С 25 марта ограничен в муниципиях и районных центрах Молдовы доступ в парки, скверы, детские площадки в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр Ион Кику по итогам заседания комиссии по Чрезвычайным ситуациям.

"С 25 числа решено ограничить доступ к общественным местам: паркам, скверам, площадкам, где собираются люди. Это тяжелое решение, но оно необходимо для остановки распространения вируса. Министерство внутренних дел в сотрудничестве с министерство обороны будут следить за исполнением этого решения.

На данном этапе решено привлечь министерство обороны. Мы обсудили это с президентом, который является главнокомандующим армией. Было решено привлечь армию Молдовы для соблюдения порядка. Это решение одобрено МВД", - сообщил Кику.

По словам премьер-министра рамках заседания комиссии было одобрено около 40 решений.

Кроме того, на АЗС закроют магазины и кафе.

Будет разработан график оплаты коммунальных услуг.

Премьер подтвердил готовность к рассрочке оплаты подоходного налога.

Вводится МОРАТОРИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК.