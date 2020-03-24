В Кишиневе три дворника отравились во время дезинфекции подъездов

Трём дворникам понадобилась помощь врачей. Они отравились парами хлорки во время дезинфекции подъездов. Глава столичного управления ЖКХ Ион Бурдюмов рассказал об этом на оперативном заседании муниципальных служб, впервые проведённом онлайн. По его словам ежедневно обработкой общественных мест занимаются свыше 600 работников.

"Часть работников проводили дезинфекцию неправильно, они надышались парами, три человека обратились к врачу. С пятницы больше не обрабатываем подъезды, только до входной двери жилого дома и во дворах", - сказал чиновник.

На прошлой неделе в столице были продезинфицированы многоэтажки, детские и спортивные площадки, остановки . Во избежание распространения covid-19 муниципальные власти рекомендуют управляющим жилым фондом как можно чаще обрабатывать помещения.

По данным Наццентра общественного здоровья средства на основе хлора, спирта и этанола, уничтожают вируc