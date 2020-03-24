Сойдет ли на Пасху Благодатный огонь?

В воскресенье в Молдове проверили 1062 действующих храма и выяснили, что в 375 богослужения прошли в помещениях, в 382 – во дворах, в 305 - без прихожан. Между тем Митрополия Кишинева и всея Молдовы сама предложила проводить службы в церковных дворах. После консультаций иерархов с членами национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью 16 марта синод благословил в третье и четвертое воскресенье Великого поста совершать святую литургию во дворах церквей, создавая импровизированный алтарь под открытым небом.

При этом «святые места поклонения остаются открытыми для доступа к молитве». Паломники, съездившие в один из украинских монастырей, привезли коронавирус. Премьер-министр Ион Кику на брифинге после заседания единого центра управления кризисом, вызванным COVID-19, пожурил нарушителей карантинного режима. «В тех церквях, где не соблюдаются рекомендации, проявляется безответственность», - сказал он. Премьер призвал православных священников, если уж те не уважают власть и закон, уважать хотя бы врачей: «Я с большим сожалением отмечаю, что священнослужители этих церквей не проявляют уважения и понимания, в первую очередь, к нашим врачам, которые борются и исправляют ошибки всего общества и уже находятся на грани сил, пытаясь справиться с эпидемией. Я надеюсь, что эти священнослужители не заболеют. Если это случится, им окажут помощь, и не будут поить из общей ложки, хотя они продемонстрировали неуважение к работе врачей».

Многие религиозные конфессии проявили понимание позиции властей в ситуации пандемии, считая, что безопасность и здоровье людей намного важнее обрядовой стороны. Папа Римский Франциск с 8 марта произносит воскресные проповеди и совершает мессы онлайн. 10 марта собор Святого Петра закрыли, богослужения Страстной недели будут совершаться в отсутствие верующих. Согласно декрету Ватикана от 20 марта, грехи могут быть прощены заочно больным COVID-19, медикам, тем, кто ухаживает за больными и молится о скорейшем завершении пандемии

В Италии храмы закрыты до 3 апреля, все епархии получили онлайн-послания с предупреждением: священники, которые будут совершать богослужения в присутствии мирян, могут быть привлечены к уголовной ответственности. Дело 88-летнего Антонио Лунги, который не пользуется интернетом, не знал о запрете и провел службу, передано в прокуратуру.

В Греции полиция задержала митрополита Киферского Серафима: 20 марта он пригласил верующих на богослужение. В полицейском участке Серафим оправдывался тем, что до него еще не дошел циркуляр архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима о запрете богослужений. Кстати, в Афинах, чтобы выйти из дому, нужно направить СМС в соответствующую службу с объяснением цели похода и получить разрешение. Без этого гражданина остановят на улице, задержат и оштрафуют. Ни о каком походе в церковь и речи нет.

В Германии 17 марта закрыли для посещения все храмы и молитвенные дома. В Австрии католиков освободили от обязательного посещения воскресных месс. Но во многих странах ограничиваются полумерами. Во Франции изменен обряд причащения, перестали наполнять кропильницы со святой водой, но церкви открыты. В Англии и Ирландии верующих просто попросили не целовать и не трогать распятия, не посещать церкви.

Церковь меньше других осознает масштабы проблемы. В США глава одного из католических архиепископств отказался отменять воскресные богослужения. Католики Польши объявили об увеличении числа воскресных месс. Глава конференции католических епископов Польши архиепископ Станислав Гондецкий заявил: «Невообразимо, чтобы мы не молились в наших храмах».

В Московском патриархате еще недавно уверяли, что через причастие заразиться невозможно. Но 11 марта на заседании Синода РПЦ было принято специальное обращение. «В тех регионах, где эпидемиологическая обстановка официально признана тяжелой», допускается «более широкое применение санитарных растворов для дезинфекции кивотов икон, к которым прикладываются верующие, использование одноразовых стаканчиков для запивки». «В случае распространения в конкретном регионе коронавирусной инфекции могут быть по согласованию со священноначалием применены дополнительные профилактические меры»: причащение одноразовыми ложками и замер температуры у духовенства и верующих в храмах.

Но уже 14 марта в эфире телеканала «Россия 24» глава отдела внешних церковных связей митрополит Иларион (Алфеев) сообщил, что богослужения в храмах РПЦ будут совершаться даже в случае серьезной эпидемии. До 17 марта в Санкт-Петербурге верующие поклонялись мощам Иоанна Крестителя, доставленным из иерусалимского монастыря. Стекло, под которым находилась святыня, протирали спиртосодержащим раствором. В Грузии иерархи вообще отказали правительству в просьбе разрешить верующим использовать одноразовые ложки во время причастия, развернули кампанию уличных молебнов и опрыскиванию улиц святой водой. По всей Украине прошли крестные ходы.

Представитель РПЦ при европейских международных организациях и настоятель храма Всех святых в Страсбурге (Франция) архимандрит Филипп (Рябых) уверен, что есть угроза похуже коронавируса: «Страшнее, если мы в этих обстоятельствах лишимся святого причастия или лишимся литургии, этого великого дара Божьего. Если литургия прекратится, если литургию нам запрещено будет совершать, чем будет жить мир, чем будем мы жить? Страх потерять милость Божию, причастие святых Его Таин, он больше всего все-таки». Синоды Константинопольской, Кипрской и Элладской церквей первоначально вообще постановили, что «святое причастие не может быть причиной передачи коронавируса», а «прихожане, которые посещают божественные литургии и проводят общение через Общую Чашу Жизни, определенно не могут заразиться болезнями».

В храме нельзя заразиться, в храме можно только исцелиться. На этом стояла и будет стоять христианская церковь. Она считает, что если светские власти один раз лишат ее свободы в совершении литургии или в чем-то другом – настанет момент, когда смогут закрывать храмы под любыми гуманитарными предлогами.

Впереди Пасха. Под угрозой и схождение Благодатного огня, и его передача из Иерусалима. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас 5 марта закрыл одну из главных христианских святынь – базилику Рождества Христова в Вифлееме. Власти Израиля ввели запрет на посещение культовых зданий на время пандемии, а из-за карантина паломники не смогут привезти огонь в свои страны. Но именно с его прибытия традиционно начинается пасхальная служба. Как поступит в этой ситуации митрополия Кишинева и Всея Молдовы – пока неизвестно.

Александр КАЗАНСКИЙ