Двое гастарбайтеров, чтобы не заразить родных коронавирусом, решили две недели жить вместе

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Семья
Медики и семьи отнеслись к этому поступку с пониманием – работяги недавно вернулись из-за границы.
Из-за угрозы распространения коронавируса, двое гастарбайтеров из Бессарабки, вернувшихся из-за рубежа, чтобы обезопасить свои семьи решили две недели жить вместе.
Они были обязаны соблюдать режим самоизоляции, однако, односельчане заметили, что оба мужчины находятся в доме одного из них.
Обсудив эту ситуацию, медики и полицейские согласились с тем, что совместное соблюдение режима карантина людьми, которые до этого вместе работали и вместе приехали домой, предпочтительней, чем их контакты с членами семьи.
Главное, чтобы не спились.
ПАВЕЛ МУНТЯН
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