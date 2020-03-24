24 Марта 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Семья
Двое гастарбайтеров, чтобы не заразить родных коронавирусом, решили две недели жить вместе
24.03.2020

Медики и семьи отнеслись к этому поступку с пониманием – работяги недавно вернулись из-за границы.

Из-за угрозы распространения коронавируса, двое гастарбайтеров из Бессарабки, вернувшихся из-за рубежа, чтобы обезопасить свои семьи решили две недели жить вместе.

Они были обязаны соблюдать режим самоизоляции, однако, односельчане заметили, что оба мужчины находятся в доме одного из них.

Обсудив эту ситуацию, медики и полицейские согласились с тем, что совместное соблюдение режима карантина людьми, которые до этого вместе работали и вместе приехали домой, предпочтительней, чем их контакты с членами семьи.

Главное, чтобы не спились.

ПАВЕЛ МУНТЯН


 
Количество просмотров:
47
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.