Двое гастарбайтеров, чтобы не заразить родных коронавирусом, решили две недели жить вместе

Медики и семьи отнеслись к этому поступку с пониманием – работяги недавно вернулись из-за границы.

Из-за угрозы распространения коронавируса, двое гастарбайтеров из Бессарабки, вернувшихся из-за рубежа, чтобы обезопасить свои семьи решили две недели жить вместе.

Они были обязаны соблюдать режим самоизоляции, однако, односельчане заметили, что оба мужчины находятся в доме одного из них.

Обсудив эту ситуацию, медики и полицейские согласились с тем, что совместное соблюдение режима карантина людьми, которые до этого вместе работали и вместе приехали домой, предпочтительней, чем их контакты с членами семьи.

Главное, чтобы не спились.

ПАВЕЛ МУНТЯН