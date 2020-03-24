Врач Вирджил Муста из Румынии лечит больных по своей методике

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Здоровье
В госпитале в румынской Тимишоаре за период пандемии выздоровели 51 из 54 зараженных коронавирусом.
Всего на данный момент в Румынии 576 случаев заболевания вирусом нового типа, семь летальных исходов и 73 выздоровевших.
Врач Вирджил Муста, курирующий заболевших коронавирусом, сообщил, что использует собственный протокол лечения, поскольку национальный до сих пор не утвержден. Предварительно он проконсультировался с коллегами из Китая и Италии, а также считает, что строгая дисциплина и изоляция внутри госпиталя являются первым шагом к выздоровлению заболевших вирусом нового типа.
stirileprotv.ro
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