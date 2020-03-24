Срочно! Новые экстренные меры с 25 марта

Со среды, 25 марта, будет ограничен доступ людей в общественные места. Об этом заявил в понедельник во время прямого эфира премьер-министр Ион Кику.

По его словам, речь идет о парковых и других территориях, где скапливается много людей.

– Это жесткая, но очень необходимая мера, - заверил Кику.

По его словам, министерства внутренних дел и обороны будут следить за исполнением этого распоряжения.

– Также будет решаться вопрос о доставке пенсий на дом, чтобы избежать массового скопления пожилых людей у почтовых отделений. Спецкомиссия запретит нахождение представителей третьего возраста в местах скопления людей, - отметил премьер-министр в рамках пресс-конференции.

Он напомнил, что работникам АЗС запрещено продавать продовольственные товары - только топливо.

– Сообщаю, что во вторник, 24 марта, состоится совместное заседание с представителями поставщиков коммунальных услуг, чтобы разработать программу действий по срокам их оплаты, - заключил глава кабмина.

Подготовил Михаил Генчу