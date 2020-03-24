В апреле пожилые люди получат пенсии и пособия на дому

Пенсии, пособия и другие выплаты, предназначенные для пожилых людей, будут доставлены им на дом, начиная с 1 апреля текущего года. Эта мера была одобрена на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям и направлена на предотвращение скопления пожилых людей в почтовых отделениях или банках для получения этих платежей и для того, чтобы предотвратить их заражение новым типом коронавируса, передает IPN.

„Мы знаем, что в первые десять-пятнадцать дней каждого месяца выплачиваются эти платежи, и у нас, как правило, большое количество граждан идут их получать. Чтобы избежать этого, начиная с 1 апреля, мы будем распределять эти платежи получателям через сотрудников Poşta Moldovei”, - заявил премьер-министр Ион Кику.

Премьер-министр добавил, что для защиты пожилых людей комиссия решила запретить их пребывание в общественных местах без острой необходимости. Исключение составят поездки в служебных интересах, поездки в медицинских целях, которые не могут быть отложены, поездки для преобретения продуктов питания и поездки по другим обоснованным причинам.

В этом контексте Ион Кику обратился с просьбой к пожилым людям не выходить из дома без острой необходимости. „Мы будем оказывать всю поддержку пожилым людям через сотрудников Министерства внутренних дел, центральных и местных органов власти, чтобы обеспечить их всем необходимым, только чтобы пожилые люди оставались дома в этот очень опасный для их жизни и здоровья период”, - добавил премьер.

Согласно данным Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, из 109 подтвержденных случаев заражения COVID-19, 47 человек имеют 50 лет и больше.