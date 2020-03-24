Врач объясняет, почему в стране не делаются большие запасы лекарств

Врачи, которые сегодня находятся на переднем крае и борются с вирусом COVID-19 говорят, что эта ситуация должна быть уроком для молдавских властей. Врачи говорят, что не были услышаны властями много лет, а смена министров и политик в медицине создали уязвимую медицинскую систему, отмечает IPN.

„Специалисты не были услышаны последние десять лет. Сминились министры и политики в области здравоохранения, и ни одна из них не была доведена до конца. В таких ситуациях, по моему мнению, управляешь тем, что есть на данный момент, другого решения нет. Как только эта эпидемия пройдет, необходимо внести такие изменения, как отношение к медицинской касте, закупкам, чтобы мониторинг закупок был на более высоком уровне. Чтобы эта ситуация в будущем не стала циклической. Сегодня имеем то, что имеем”, - заявил в ходе передачи „Cutia Neagră” на телеканале TV8 председатель Общества анестезиологов и реаниматологов Республики Молдова, врач Института неотложной медицины Адриан Белый.

Дискуссии начались в контексте того, что специалисты говорят, что в Молдове в настоящее время недостаточно запасов лекарств и оборудования, необходимого для борьбы с вирусом COVID-19.

„Запасы не велики. Страны закрыли границы, ввели эмбарго. Укрепление запасов очень сложно сделать в данный момент. Для решения проблемы Министерство здравоохранения и медицинские ассоциации проводят огромную работу. Очень большое значение имеют административные ресурсы и способности для организации процессов. Если есть небольшие запасы, акцент делается на ограничении потребления”, - уточнил Адриан Белый.

Начальник Отделения анестезиологии и интенсивной терапии Республиканской клинической больницы Александру Ботезату утверждает, что запасы на каждый год делаются на основе отчетов прошлых лет. Таким образом, у Молдовы были запасы, предусмотренные для ситуаций, сравнительных с прошлыми годами, а не с пандемией на глобальном уровне.

„Год за годом мы готовимся к следующему году с некоторым потенциалом, оценивая прошлые годы. Это то, что планируется. Наступает кризис, к которому вы не можете быть готовыми: „посмотрите, в следующем году будет пандемия”. Мы не можем делать такие большие запасы. Делаются определенные оценки. У нас строгие рамки, мы не можем делать это произвольно. У нас готов минимальный пакет, но этого пакета не может быть достаточно для большой волны”, - добавил Александру Ботезату.

Специалисты говорят, что ни одна медицинская система ни в одной стране не была готова к этой пандемии, которая так быстро распространилась. Они рекомендуют гражданам соблюдать рекомендации властей и врачей.