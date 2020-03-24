Примар Кишинева призвал родителей не приводить детей на детские площадки

Некоторые мамы и папы мотивируют этом тем, что не могут удержать детей дома. Генеральный примар озабочен тем, что многие жители города не осознают опасности надвигающейся эпидемии коронавируса.

- Игровые площадки в любом случае дезинфицируются, но этого недостаточно в качестве защитной меры. Главный аргумент заключается в том, что мы должны исключить скопления людей, держать детей близко друг к другу, и это самая правильная мера защиты. Оставайтесь дома, - наказал градоначальник.

Также он отметил, что некоторые родители готовы нарушать постановления городских властей и закон, срывая оградительные ленты, чтобы дать поиграть своим детям в закрытых местах. А многие идут даже на ухищрения.

- Есть игровые площадки, где эти ленты неоднократно были порваны. У нас есть изобретательные люди, они не рвут их, а расклеивают, а затем приклеивают обратно. Это не хорошо, мы должны защищать наших детей, защищать себя, окружающую среду, в которой мы находимся. Это означает, что мы должны максимально избегать мест скопления людей в муниципалитете, а игровые площадки и спортивные площадки являются именно такими местами, - пояснил Ион Чебан.

Такая же ситуация в парках, где собираются компании молодых людей, невзирая на все предупреждения и меры, принимаемые властями.

- Дезинфицируются и скамейки в парках. За последние несколько дней была проведена огромная работа. Эта работа выполняется в непростых условиях. Я хочу призвать вас уважать работу этих людей. Это не так просто. У них есть специальные защитные средства. Они работают в более сложных условиях, чем обычно, - рассказал Генеральный примар Кишинева в эфире передачи на телеканале TVR Moldova.

Напомним, что решение о закрытии детских площадок было принято властями столицы 16 марта 2020 года.

Автор: Михаил Генчу