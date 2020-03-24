В Молдове растут цены на основные овощи борщевого набора

В Молдове ожидаемо растут цены на основные овощи борщевого набора.

Об этом сообщает интернет-портал EastFruit, отмечая, что, по сведениям представителей Ассоциации картофелеводов Молдовы, за вторую декаду марта средняя оптовая цены на этот продукт в стране выросла примерно на 0,5−1,0 леев/кг — до 7 леев/кг ($0,46/кг), передает Noi.md.

Аналогично развивалась ситуация с ценами на лук и свеклу, которые подорожали в среднем даже чуть больше — на 1,0−1,5 леев/кг ($0,07−0,10/кг). При этом операторы местного плодоовощного рынка утверждают, что оптовым трейдерам всех масштабов поступает много запросов о закупке картофеля от сетевых ретейлеров, которые стремятся пополнить свои запасы.

Ранее администрации ряда сетей супермаркетов распространили заявления о наличии на складах минимум месячных товарных ресурсов продовольствия и способности покрыть возросший спрос на него.

Двумя неделями ранее операторы плодоовощного рынка Молдовы предполагали, что при наличии небольших запасов отечественного картофеля и активного предложения европейского картофеля хорошего качества по сниженным ценам, на внутреннем рынке страны также произойдет как минимум стагнация или даже снижение цен на этот товар. Однако по мере введения мер карантина спрос и цены на картофель, вопреки прежним прогнозам, выросли.

Выраженное подорожание лука трейдеры объясняют как высоким спросом, подогреваемым обывательскими стереотипами («лук и чеснок — мощное средство профилактики инфекционных заболеваний»), так и фактически полной зависимостью внутреннего рынка от импорта репчатого лука в данный период.

По мнению экспертов EastFruit, по мере нарастания транспортно-логистических проблем с поставками корнеплодов через пункты пропуска на границе РМ, цены на корнеплоды будут расти и в дальнейшем. От действий властей страны будет зависеть лишь то, как быстро будет развиваться этот процесс.